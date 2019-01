Il messaggio di Mattarella e il monito al governo: nessuno sconto sulle regole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 10:00

Il compito di «tutore della Costituzione», come si definì mesi fa lo stesso Sergio Mattarella, rinforza il ruolo di arbitro che sorveglia e rammenta le regole del nostro sistema democratico a forze politiche spesso digiune. Nel messaggio con il quale il Capo dello Stato ha chiuso l'anno, è dettagliato l'elenco delle derive pericolose del governo giallo-verde. Il tono del Presidente è pacato, la sobrietà delle parole esaltano la durezza delle osservazioni, ma il richiamo a governo e maggioranza è esplicito.L'appuntamento del messaggio di fine anno, che «non è un rito formale», diventa quindi occasione per dare un sorta di registrata al rapporto tra la coalizione giallo-verde e le procedure costituzionali. Un richiamo che chiama in causa i presidenti delle Camere, quella fetta di governo composta da ministri non espressamente di derivazione M5S o Lega, e lo stesso presidente del Consiglio che nelle ultime settimane - proprio grazie alla preziosa sponda del Quirinale e al lavoro dei colleghi ministri Tria e Moavero - è riuscito a chiudere il contenzioso con l'Europa.