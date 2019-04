Mattarella: «La Nato è un insuperabile baluardo di pace»

«Vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi». Così recita il preambolo del Trattato dell'Atlantico del Nord firmato nel 1949. Le ragioni di un patto di sicurezza sono enumerate subito dopo: salvaguardare la libertà dei popoli, il loro comune retaggio e la loro civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sulla preminenza del diritto

. L'Italia

ha fatto di questa scelta di adesione a un patto fra Nazioni libere ed eguali un fondamento della propria politica estera

. Lo ricorda il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione.



«Paesi provati dal dramma del secondo conflitto mondiale ebbero, all'indomani dell'esperienza del blocco di Berlino, la lungimiranza - aggiunge il presidente Mattarella - di superare contrasti e di comprendere che i valori vitali di società indipendenti, democratiche e aperte potessero essere efficacemente difesi in un'ampia e omogenea intesa comune, l'Alleanza Atlantica. Un'alleanza che - ha detto ancora - ha costituito e costituisce un insuperato baluardo di pace in tutta l'area europea e dell'Atlantico del Nord, affiancando alla cooperazione nei settori della sicurezza e della difesa un irrinunciabile foro di dialogo politico».

Giovedì 4 Aprile 2019, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 16:22

