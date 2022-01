Mattarella rieletto presidente della Repubblica: «Lo faccio per l'Italia»

Bene, bravo, bis. Sergio Mattarella è di nuovo presidente. Ed è un Capo dello Stato scelto dai parlamentari più che dai leader. Il «se serve ci sono», pronunciato finalmente dal presidente che aveva per 15 volte in questi mesi ribadito il suo no al nuovo mandato, e neppure i cori popolari e teatrali di «bis, bis» sembravano averlo spinto a ripensarci, ha provocato un’ondata di sollievo a Montecitorio e i 759 voti (il maggior suffragio dopo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati