«Noi disabili umiliati dal M5S»: il deputato Dall'Osso lascia Di Maio e passa a Forza Italia

mancanza di coperture economiche. Ma parliamo di 10 milioni di euro per tre anni considerato che Roma da sola soffre una mancanza di 2 milioni solo per quest'anno a causa di permessi per falsi invalidi».





deputato disabile del(è malato di Sla) non ha preso bene la bocciatura dei suoi emendamenti a tutela dei disabili: perciò in un'intervista al Giornale ha annunciato il suo cambio di casacca. Dall'Osso lascerà infatti il gruppo M5S per aderire a«Ci ho creduto, davvero», ha detto Dall'Osso: ma il casus belli è statorespinto «per le solite motivazioni - sottolinea -«Penso che Forza Italia per i valori di libertà e solidarietà che promuove - ricordo il lavoro a tutela delle donne svolto da Mara Carfagna - e l'attenzione verso le categorie più deboli quali i bambini orfani possa garantire l'attenzione verso i disabili. Per questo gruppo la diversità è un valore aggiunto e una risorsa».Interpellato sulla questione,, ospite di Radio 24, ha preferito non commentare: «Mi riservo di capire cosa sia successo, anche perché passare a Forza Italia... », ha detto senza entrare nei particolari.