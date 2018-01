Lo scontro sulle liste spacca i partiti: Renzi elimina le élite dem e si blinda per il dopo voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 29 Gennaio 2018, 07:51 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2018 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affidarsi alle nonne. Sostituire lo spin doctor Jim Messina - quello vincente con Obama e perdente nel referendum del 4 dicembre - con nonna Maria (98 anni) e nonna Annamaria (88 anni), per Matteo Renzi significa riprendere a seguire il fiuto delle origini. Un modo per «ritornare con i piedi per terra» o un «bagno nella vita di tutti i giorni», ma anche occasione per sottolineare come il Pd di Renzi per vincere possa fare a meno delle sue punte e delle sue élite intellettuali. Il giorno dopo la presentazione delle liste il segretario del Pd, prima in tv e poi con un post su Facebook, liquida le polemiche sui tanti parlamentari dem di lungo corso non ricandidati. Alcuni per scelta propria, come Gianni Cuperlo, che lascia il posto a De Vincenti. Altri costretti, come Luigi Manconi o Ermete Realacci.Le nonne di Renzi molto somigliano alle zie suore che Silvio Berlusconi diceva di consultare spesso nei mesi che precedettero la vittoria elettorale del 2001. E proprio a quell'area Renzi ieri si è rivolto parlando davanti alle telecamere del Biscione. Una mutazione genetica del partito che prima di diventare della Nazione ha bisogno di sfondare nell'elettorato moderato che fa vincere le elezioni e dove ormai non c'è più solo FI ma anche il pentastellato Di Maio, volto rassicurante del grillismo. Un profilo, quello del Pd, che ribalta le quote interne tra Ds e Margherita ma premia i renziani più che gli ex democristiani. Una truppa di fedelissimi, secondo i calcoli 160-170 eletti su 200, che mette il segretario al riparo da eventuali assalti qualora il risultato delle urne non fosse lusinghiero. Perché proprio di un flop elettorale avrebbero bisogno gli esclusi per ricompattarsi e fare muro - insieme alla sinistra interna - contro un segretario che prima si è impadronito della Ditta e poi gli ha cambiato i connotati.D'altra parte non è solo del governatore della Puglia Michele Emiliano l'idea di prepararsi al congresso in caso di sconfitta o di non vittoria. Per non fare la fine del Bersani del 2013, Renzi sta mettendo insieme una corposa pattuglia di fedelissimi che in Parlamento riprodurrà le percentuali bulgare del partito. Secondo Renzi la fase di incertezza che ci sarà dopo il 4 marzo di tutto ha bisogno tranne che di un Pd che apre il congresso. Il timore di scoprirsi a sinistra non lo assilla anche se alla fine ha dovuto trovare un posto in lista per Cesare Damiano, Barbara Pollastrini e Monica Cirinnà. D'altra parte, a presidiare il fronte laico c'è anche la lista +Europa di Bonino, Magi, Tabacci e Della Vedova