Matteo Piantedosi al Viminale: «Allievo di Manganelli»

Al Viminale arriva dopo una sua quasi compagna di scuola, Luciana Lamorgese, che ha fatto il liceo Colletta di Avellino quando il padre Italo era prefetto della città negli anni Settanta. In quel liceo dieci anni dopo studia Matteo Piantedosi. Che conclude Giurisprudenza all'Università di Salerno. «Ringrazio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la fiducia - è il commento a caldo -. Accolgo questo incarico con senso di responsabilità, onore e profonda dedizione, certo di poter contare sull'altissima professionalità dell'amministrazione dell'Interno».

A 59 anni Piantedosi diventa il secondo ministro dell'Interno irpino (anche se è nato a Napoli), dopo Nicola Mancino che lo fu dal 92 al 94. Un altro irpino che ha appena lasciato quelle stanze è il sottosegretario Carlo Sibilia.

Irpino di Pietrastornina, due figlie, è sposato con Paola Berardino prefetto di Grosseto. Con gli amici del paese va in bici. L'amore per il ciclismo segue quello per il calcio: una mezzala con propensione al gol. Conosce Gimondi, idolo del padre, e passa alla bici. «Amico di tutti, non è selettivo», dice il sindaco Amato Rizzo. L'anno scorso il neoministro ha invitato a presentare il suo libro il giornalista sportivo Marino Bartoletti, antica conoscenza bolognese. A Brescia ha risanato la Millemiglia e arrestato un rapinatore malaccorto che voleva togliergli la 24 ore: tutto da solo.

Si definisce allievo di Antonio Manganelli, storico capo della polizia, anche lui avellinese scomparso nel 2013. Nei ranghi prefettizi, prima a Lodi (sindaco Lorenzo Guerini) poi a Bologna, dove incrocia Annamaria Cancellieri che ne era il commissario prefettizio, si inventa il minidaspo. Lo applica agli spacciatori e ai borseggiatori della Montagnola, vicino alla stazione. Quando lascia la città, il sindaco Merola lancia un appello sul Carlino: mandatecene un altro così. Quindi l'esperienza da capo di gabinetto con Salvini e l'episodio della Open Arms (la nave con gli immigrati non fu fatta attraccare: «C'era un pericolo per la sicurezza pubblica»). La sua posizione viene archiviata. «In quel periodo era sereno, sapeva di essere uno che non aveva commesso irregolarità», dicono gli intimi.

Capo di gabinetto della Lamorgese poi prefetto di Roma a combattere un po' di tutto: dagli Spada ai cinghiali, con un intoppo proprio con la Meloni per l'attacco alla sede Cgil da parte di facinorosi di destra infiltrati («Un episodio da strategia della tensione», disse la premier).