Renzi lancia l'applauso per Conte sulla fedeltà dell'Italia agli Stati Uniti e alla Nato

Matteo Renzi dà il via all'applauso dell'Aula del Senato, il primo bipartisan della giornata, quando il presidente del Consiglio Giuseppe Cinte ribadisce la fedeltà dell'Italia alla Nato. Quando Conte sottolinea l'attenzione alla Russia, il Pd non applaude e Renzi torna a riportare la calma tra i suoi. L'ex premier è apparso molto rilassato per tutta la durante del discorso di Conte, solo verso la fine del lungo intervento ha mostrato, come altri senatori, un po' di impazienza.

Martedì 5 Giugno 2018, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 13:38

