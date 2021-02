Khashoggi, Renzi: «Arabia Saudita? È giusto avere rapporti. Contro di me attacchi strumentali»

Matteo Renzi interviene sulla questione relativa all'Arabia Saudita. «Sì. Non solo è giusto, ma è anche necessario. L'Arabia Saudita è un baluardo contro l'estremismo islamico ed è uno dei principali alleati dell'Occidente da decenni. Anche in queste ore - segnate dalla dura polemica sulla vicenda Khashoggi - il Presidente Biden ha riaffermato la necessità di questa amicizia in una telefonata al Re Salman. Ma Biden ha chiesto giustamente di fare di più. Soprattutto sulla questione del rispetto dei giornalisti», afferma Renzi, leader di Italia Viva nell'Enews parlando dei rapporti con l'Arabia Saudita.

«Ricevo molti attacchi da PD, Leu e soprattutto Cinque Stelle che, strumentalizzando una tragedia come quella dell'uccisione del giornalista saudita Khashoggi, mi invitano a chiarire rispetto alla mia partecipazione all'evento 'Neo-Renaissance' di Riyad». Lo scrive Matteo Renzi sua enews, rispondendo alle polemiche. A chi gli chiede se svolga «attività stile conferenze o partecipazione ad advisory board o attività culturali o incarichi di docente presso università fuori dall'Italia», Renzi risponde che «sì» lo fa, che «sono previste dalla legge» e che riceve «un compenso sul quale pago le tasse in Italia. La mia dichiarazione dei redditi è pubblica. Tutto è perfettamente legale e legittimo», spiega.

Poi, parlando del programma Vision2030, Renzi spiega che «rispettare i diritti umani è una esigenza che va sostenuta in Arabia Saudita come in Cina, come in Russia, come in tutto il Medio Oriente, come in Turchia. Ma chi conosce il punto dal quale il regime saudita partiva sa benissimo che Vision 2030 è la più importante occasione per sviluppare innovazione e per allargare i diritti». Riguardo la vicenda Khashoggi, «ho condannato già tre anni fa quel tragico evento - spiega Renzi - e l'ho fatto anche nelle interviste» e «su tutti i giornali del mondo. Difendere i giornalisti in pericolo di vita è un dovere per tutti. Io l'ho fatto sempre, anche quando sono rimasto solo, come nel Consiglio Europeo del 2015, per i giornalisti turchi arrestati. Difendere la libertà dei giornalisti è un dovere, ovunque, dall'Arabia Saudita all'Iran, dalla Russia alla Turchia, dal Venezuela a Cuba, alla Cina».

La questione vaccini

«La notizia sconvolgente di questi giorni è che molte dosi di AstraZeneca non sono state utilizzate», scrive Renzi. «È giusto criticare l'Europa perché avrebbe dovuto approvvigionarsi meglio. Ma è anche vero che - secondo i dati ufficiosi riportati in queste ore dai media - del milione di dosi di AstraZeneca arrivate in Italia solo 100.000 sono state utilizzate. Una su dieci. Dobbiamo accelerare a tutti i costi perché per uscire dalla pandemia non c'è altra strada rispetto a quella della vaccinazione di massa. Vi ricordate perché sei mesi fa parlavamo di organizzarsi per tempo sui vaccini?», aggiunge Renzi.

