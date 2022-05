«C'è spazio per un terzo polo ma è tutto da costruire», ragiona l'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi impegnato in questi giorni sui temi della giustizia, snocciolati nel suo libro, e motivo di scontro con i vertici del Csm: «Non ho paura di nessuno, mi querelassero: io racconto solo come le correnti hanno un peso enorme sulla magistratura e sulle carriere delle toghe».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati