Matteo Renzi, show al Senato: «Liz Truss? 45 giorni sereni, serenissimi...». Meloni se la ride e applaude

Matteo Renzi è un fiume in piena. «Sarò all'opposizione», dice l'ex premier nel primo discorso nella nuova avventura da senatore, ma strappa risate e applausi di Giorgia Meloni, che alla fine lo applaude. Il leader di ItaliaViva non ha risparmiato i colpi al Pd, ma ha lanciato una frecciata anche a Matteo Salvini (senza nominarlo) e ha attaccato il Regno Unito: «La Truss ha avuto 45 giorni serenissimi. Ci facevano le lezioni, poi...».

Cosa ha detto Renzi al Senato

L'ex premier spiega l'importanza di essere all'opposizone «per aiutare la democrazia», ma sottolinea che i colori di chi è in minoranza sono più di uno. Poi parte a testa bassa contro il Pd: «Come si fa ad attaccare Meloni per il nome "merito" dato al ministero dell'Istruzione? Eravate voi i primi a parlare di merito e dire che ci vuole il merito nella scuola», dice con enfasi. Qualcuno dai banchi del Pd risponde, Renzi risponde in fretta: «Vedo che reagite più contro di me che contro la Meloni, come in campagna elettorale. Bravi, i risultati sono stati straordinari». Poi aggiunge: «Quando parlano gli altri serve educazione, almeno questa».

Poi torna sulle parole pronunciate martedì da Serracchiani: «Tutto gli si può dire alla Meloni, ma proprio sul fatto di essere donna la andiamo ad attaccare? Questo è masochismo. Presidente Meloni, si è messa d'accordo con loro», dice. La premier ride di gusto. Renzi ne ha pure per Salvini: «Andava in piazza all'estero a chiedere la mia caduta, ma gli sarebbe bastato restare in Italia». Alla fine, dopo quattro applausi arrivati dai banchi del centrodestra, la premier si lascia scappere un «bravo».