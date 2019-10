Governo, Renzi: «Ok a rimodulazione Iva se a costo zero»

Cuneo fiscale e rimodulazione Iva. «Il Pd ha proposto il taglio del cuneo per 2,7 miliardi. Se il Pd vuole fare prima il cuneo e poi il resto, siamo d'accordo. Io ritengo sia poca roba, piccola, ma in nome del quieto vivere, purché non alzino l' «Il Pd ha proposto il taglio del cuneo per 2,7 miliardi. Se il Pd vuole fare prima il cuneo e poi il resto, siamo d'accordo. Io ritengo sia poca roba, piccola, ma in nome del quieto vivere, purché non alzino l' Iva , io ci sto. Se il cuneo fiscale è così importante per il Pd che sembra la prima guerra mondiale e se M5s e Conte sono d'accordo, mettiamo in secondo piano le nostre idee e il Family act lo avviamo poi lo facciamo nel 2021, nel 2022.

Voglio lanciare un ramoscello d'ulivo: a me pare che l'unica condizione non negoziabile sia di non aumentare le tasse . Ma se la rimodulazione dell' Iva fosse a costo zero se ne può discutere. Se c'è questo ragioniamo delle varie opzioni». Ha detto Così il leader Renzi a In Mezz'Ora in più.

«Io, qualsiasi cosa dica, ho una serie di persone che mi vanno addosso e la buttano sul mio carattere, dicono 'è antipaticò, o ' Renzi ha un caratteracciò, o 'non sa parlare in modo simpatico alle personè. Quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo. È incredibile come il racconto di me sia spesso in qualche misura veicolato da un certo pensiero comune. Non interessa a nessuno il contenuto, ma il carattere». Così, Matteo renzi parlando ai giovani della scuola di Formazione Futurà a Terrasini. E aggiunge: