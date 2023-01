Matteo Richetti, malore in Aula a Montecitorio: il capogruppo di Azione-Italia Viva ricoverato al Gemelli

Malore per il deputato Matteo Richetti. «Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, oggi pomeriggio è stato colto da un malore in Aula. Immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera, è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli, dove si trova ricoverato per accertamenti». Così in una nota l'Ufficio Stampa di Azione.

Chi è Matteo Richetti

Al primo congresso di Azione "L'Italia sul serio" del 19-20 febbraio 2022, che si svolge presso il palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi a Roma, viene eletto presidente del partito. Alle elezioni politiche anticipate del 2022 viene ricandidato alla Camera, come capolista nei collegi plurinominali dell’Emilia-Romagna 01, 02 e 03 per la lista Azione-Italia Viva, dove viene eletto in quello dell'Emilia-Romagna 01. Successivamente Richetti viene eletto capogruppo del gruppo parlamentare di Azione-Italia Viva alla Camera. Come già annunciato nei giorni precedenti, contestualmente si dimette da presidente di Azione e il 19 novembre gli succede Mara Carfagna.