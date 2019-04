Mercoledì 3 Aprile 2019, 11:05 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 12:04

Il senatore del Pd Matteo Richetti è stato investito questa mattina in via del Tritone , a Roma . Immediatamente soccorso, è stato portato al Policlinico Umberto I. A darne notizia nell'aula di palazzo Madama è stata la vicepresidente del Senato Paola Taverna. «Abbiamo avuto notizia di un incidente avuto dal senatore Matteo Richetti questa mattina, attualmente è ricoverato al policlinico Umberto I di Roma. La presidenza anche a nome di tutta l'Assemblea gli augura una pronta guarigione». A quanto si apprende da fonti dem il parlamentare avrebbe sbattuto la testa ma le sue condizioni non sarebbero gravi.