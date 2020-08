Salvini: «Virginia Raggi non ne ha indovinata una, nostro candidato per Roma dopo le Regionali»

Matteo Salvini ha parlato di molti temi caldi in un intervento questa mattina ad Agorà. In particolare, il leader della Lega, che in questi giorni è in Toscana (regione comunque in bilico) per una serie di comizi, si è soffermato sulla candidatura bis di Virginia Raggi a sindaco di Roma annunciata un paio di giorni fa. «A Roma serve un sindaco normale. Con tutto l'affetto per la Raggi la sindaca non ne ha fatta una giusta, quindi che sia un politico o un manager serve qualcuno che ami la città. Di nomi ce ne sono tanti. Io ho incontrato tanti diversi candidati per tutte le città che andranno al voto: prima però ci sono le regionali di settembre e io faccio un passo alla volta ».

Azzolina, nuova gaffe del ministro dell'Istruzione: confonde due parole e il web insorge

#Salvini: Serve un politico o un manager per la Capitale? Serve un sindaco normale. Qualcuno che abbia a cuore la città. La #Raggi si ricandida? Si goda gli ultimi mesi da sindaco. #agorarai — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 12, 2020

Salvini sulla questione bonus. «Io ho dato indicazione che chiunque abbia preso o fatto richiesta del bonus venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato». Così il segretario della Lega Matteo Salvini commenta ad Agorà Estate il caso dell'assegnazione del bonus per le partite Iva a parlamentari e consiglieri.

"I lavoratori dell'Inps fanno un lavoro incredibile, ma mi domando i vertici dell'Inps se non abbiano vergogna al 12 di agosto di non aver ancora pagato la cassa integrazione di gente che l'aspetta da marzo"@matteosalvinimi #agorarai pic.twitter.com/qIJS7CKZKo — Agorà (@agorarai) August 12, 2020

«Mi permetto di diffidare di questo governo, con un ministro della scuola come la Azzolina che pensa di mettere i bambini nei bed and breakfast...o pensa ai banchi con le rotelle. Ma in che mani siamo?». Così il leader della Lega Matteo Salvini intervistato da Agorà su Rai3.