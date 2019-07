Finanziamenti russi alla Lega, spuntano gli audio. Salvini: «Mai preso un rublo o un litro di vodka»

«Il plenipotenziario di Salvini per gli affari con Mosca pizzicato a trafficare con i russi per ottenere finanziamenti per il suo partito e per influenzare il nostro voto? Caro Salvini vai a Mosca, ma prima vieni a spiegare in Parlamento. Altro che prima gli italiani. Prima i russi». Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli, in riferimento a quanto pubblicato su sito britannico Buzzfeed. Il «plenipotenziario di Salvini» sarebbe Gianluca Savoini, presidente dell'associazione indipendente Lombardia-Russia.

We have obtained a secret audio recording of a Moscow meeting between three Russian operatives and a close aide to Italian Deputy Prime Minister Matteo Salvini negotiating a plan to pump money from a Russian oil deal into Salvini’s far-right Lega partyhttps://t.co/Qdwx8rO7BD — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) 10 luglio 2019

Mercoledì 10 Luglio 2019, 14:12 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 14:23

