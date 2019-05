Salvini: «Trenta miliardi per la flat tax. Finito il tempo delle letterine Ue»

Matteo Salvini parla soprattutto delle ricadute economiche sull'Italia dopo il voto delle Europee che ha regalato il 34% dei consensi al Carroccio.

Consiglio dei ministri e in Parlamento studiata dagli economisti della Lega» per la «riduzione fiscale, la tassa piatta sui redditi delle imprese e delle famiglie almeno fino a 50mila euro».



Spread a 290, Piazza Affari peggior Borsa europea. Moscovici: «Non spingo per sanzioni» Se fra un anno saremo stati bravi il debito sarà sceso e il Pil sarà salito». Matteo Salvini poi assicura: «Non aumenta l'Iva, non tassiamo la casa e i conti correnti». «Trenta miliardi di euro, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare ine instudiata dagli economisti della Lega» per la «riduzione fiscale, la tassa piatta sui redditi delle imprese e delle famiglie almeno fino a 50mila euro».

Martedì 28 Maggio 2019, 14:14 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2019 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il tempo delle letterine e dei richiami è finito. Lo spread? Sale per convenienza di qualcuno». Il vicepremier ha in diretta facebook. Poi sulla flat tax «Finché l'Italia non dimezzerà il suo tasso di disoccupazione scendendo dal 10 al 5%, abbiamo il diritto di investire su lavoro, infrastrutture strade scuole ospedali, sicurezza». Cosìrimettendo «al centro del dibattito lavoro e disoccupazione». La proposta che la Lega farà, ha aggiunto, è che i «parametri europei non siano quelli freddi impostati solo sulla finanza, che abbiamo visto che non funzionano. Bisogna cambiare visuale e mettere al centro la disoccupazione: il numero magico non è il 3 o il 2 o il 4% ma è il tasso di disoccupazione».