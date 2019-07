Salvini attacca Toninelli: «Troppe opere bloccate. Coppola licenziato? Non ci siamo»

a Firenze fa un durissimo attacco a Toninelli dopo la giornata nera dei treni che ha portato a cancellazioni e ritardi in tutta Italia. «Ci sono troppe infrastrutture bloccate dal ministero dei Trasporti. Il Mit deve aiutare la gente a viaggiare e non bloccare porti, aeroporti, ferrovie, tunnel, autostrade. Il vero problema è il blocco di centinaia di opere pubbliche». A chi chiedeva se chiederà un rimpasto di Governo Salvini ha risposto: «Non è questione di rimpasto, se uno fa il ministro ai blocchi stradali, noi siamo al governo per sbloccare le strade, non per bloccarle».

«No!». Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, oggi a Firenze per un'intesa con la Regione Toscana per l'attuazione del numero unico di emergenza europeo 112, ha risposto a chi gli chiedeva se intendesse diventare premier senza passare dalle urne.

«Mi sembra che gli italiani abbiano chiesto più sì: se l'unico atto del ministro Toninelli sulla Tav è licenziare l'unico professore a favore, non mi sembra che ci siamo proprio». Matteo Salvini ha rincarato la dose sul licenziamento di Pierluigi Coppola, uno degli esperti della commissione per l'analisi costi-benefici, il quale si era dissociato dall'esito negativo della valutazione. Salvini ha parlato a margine di un sopralluogo a Rovezzano.rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in agenda un incontro con l'altro vicepremier Luigi Di Maio e se il governo durerà ancora a lungo: «Non ho incontri in agenda. Per il futuro siamo nelle mani del buon Dio». Salvini è nel capoluogo toscano in occasione della firma con la Regione Toscana per l'attuazione del numero di emergenza europeo 112.