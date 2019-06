Salvini: «Salario minimo? Priorità è la flat tax. Ho il nome per il ministro agli Affari Ue»

Matteo Salvini , di ritorno dagli , di ritorno dagli Stati Uniti , è intervenuto all'assemblea di Confartigianato chiarendo il prorprio pensiero su molti dei temi nell'agenda di governo , dalla flat tax ai rapporti con l'Unione Europea. «Salario minimo? La priorità è la flat tax. Il salario lo danno le imprese e se non tagliamo loro le tasse come fanno a dare i salari?





Pd, oggi la direzione: Zingaretti cerca di ricucire con i renziani «Io un nome ce l'ho già, possiamo farlo anche domani. Non chiedo un posto in più, l'importante è avere un ministro per l'Europa, ma il risultato elettorale ha parlato chiaro».

La risposta all'Ue. Salvini ha sottolineato: «Stiamo lavorando alla lettera europea. Al suo interno ci sarà il fatto che il diritto di tagliare le tasse è un dovere. E che lo faremo in ogni caso. Parigi e Berlino? Sembra stiano litigando. La Mogherini in questi cinque anni non ha fatto niente per l'Italia. Penso che l'Italia si farà notare e farà sentire il suo peso in Europa per il bene dei nostri cittadini».

Martedì 18 Giugno 2019, 11:55 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Risposta interlocutoria, invece, sul tema spinoso del ministro per gli affari Ue: