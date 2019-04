Salvini, weekend nella villa della nuova fidanzata Francesca Verdini

Lunedì 1 Aprile 2019, 07:33 - Ultimo aggiornamento: 01-04-2019 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato pomeriggio la partenza. Da Verona a Firenze, pian dei Giullari, villa della famiglia Verdini. E proprio sulle colline che guardano l'Arno,ha passato il week-end a casa di Francesca, la nuova fidanzata e figlia dell'ex braccio destro di Silvio Berlusconi e già coordinatore di Forza Italia. A svelare la sua presenza del Capitano nelle campagne toscane è stato lo stesso il vicepremier, pubblicando un selfie (da solo) intorno all'ora di pranzo. Poi la sorpresa: l'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Firenze per partecipare al Festival dell'Economia.Il chiarimento è avvenuto a villa Le Piazzole, nella zona collinare sopra al piazzale Michelangelo, non lontano dalla casa di Denis Verdini. Il faccia a faccia tra il premier e il suo vice ha avuto dunque come cornice questa antica dimora, considerata l'ideale per matrimoni e cerimonie, in linea d'aria abbastanza vicino anche all'osservatorio astronomico di Arcetri. La tre giorni fiorentina di Salvini terminerà oggi con la presentazione del candidato sindaco a Palazzo Vecchio, Ubaldo Bocci, indicato dalla Lega ma con il sostegno di tutto il centrodestra. La conferenza stampa avverrà nel quartiere popolare dell'Isolotto, considerato tra i problematici della città dove si respira un'aria molto differente rispetto a quella di Pian dei Giullari.B. L.