Elezioni Umbria, Zingaretti apre all'alleanza con M5S. Salvini: vinceremo noi

«Ho visto anche oggi che secondo gli ultimi sondaggi la Lega è il primo partito italiano. Quindi non penso che potranno andare avanti a lungo solo nel nome della poltrona e dell'odio nei confronti della Lega»: così Matteo Salvini parlando delnel corso di un'iniziativa a Orvieto in vista delle elezioni regionali. «Sull'immigrazione - ha detto Salvini - hanno già cominciato a litigare, come sulle tasse, sulle pensioni, sulle infrastrutture e sulle autostrade. La cosa certa è che il 27 ottobre i cittadini umbri fanno la storia». Rispondendo a una domanda sugli ultimi dati Istat, il segretario leghista ha sottolineato: «Se qualcosa in Italia va bene io sono contento». «Non sono - ha aggiunto - come la sinistra che tanto peggio tanto meglio. Il problema dell'Italia è che la crescita è zero. Con mio rammarico ho letto che sia Zingaretti sia Conte hanno detto che la flat tax non si farà, quindi che il taglio delle tasse per chi fa impresa non si farà. Questo è un suicidio, non un dispetto a Salvini. Noi lavoriamo per il bene dell'Italia, questi per la loro poltrona».