Martedì 17 Settembre 2019, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Salvini in versione... fuggitivo. E' questo il nuovo graffito realizzato dallo street-artist Random-Guy. L'artista di Lucca ha disegnato la sua opera a Firenze, in via dell'Ariento vicino Piazza San Lorenzo.