Salvini: «Piste ciclabili per monopattini? Tratti costruiti in zone pericolose»

Matteo Salvini "ridisegna" la situazione legata ai monopattini. In particolare il "circuito" urbano sui quali si muovono. Le parole del vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono chiare: «Noi siamo per la libertà in tutte le sue forme, anche nelle forme di qualsiasi tipo di mobilità. Tuttavia l'approccio realizzato in questi anni per introdurre la cosiddetta 'mobilità dolcè sulle nostre strade è stato a volte ideologica e non ha tenuto conto delle caratteristiche delle nostre strade. Basta vedere cosa succede a Roma e il livello di incidentalità su alcuni tratti. Molti Comuni hanno realizzato piste ciclabili in zone altamente pericolose, utilizzando segnaletica non prevista da alcuna norma vigente e mettendo in seria difficoltà gli stessi ciclisti, gli automobilisti e financo la Polizia locale». Salvini ha parlato il 1 dicembre in occasione delle comunicazioni al Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.