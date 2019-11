Sardine oggi a Modena, ira di Salvini su Facebook: «Uno di loro invocava il mio omicidio»

Sardine determinate a non dare tregua a Matteo Salvini che oggi sarà nel pomeriggio a Modena. L'obiettivo è quello di stipare la piazza come a Bologna e come è annunciato per il prossimo 30 novembre a Firenze. Clima piuttosto acceso, come dimostra anche un post su Facebook del leader della Lega: «Una delle sardine democratiche che sarà in piazza oggi a Modena contro di me, poco tempo fa invocava il mio omicidio da parte di un giustiziere e mi raffigurava a testa in giù. Bella roba».

Matteo Salvini pubblica un post dello scorso maggio di Samar Zaoui, una dei due organizzatori del flash-mob in programma questo pomeriggio a Modena, in contemporanea con la visita in città dello stesso Salvini. Nel post della Zaoui pubblicato da Salvini si vede un video dello stesso leghista al contrario e la frase "Pregate voi, che Dio vi ascolta... Avremmo bisogno di un giustiziere sociale, di quelli che compaiono nella storia, che dopo aver ucciso vengono marcati come anarchici...". «Aspetto reazioni indignate di giornalisti, politici e merluzzi...», ha aggiunto Salvini.

