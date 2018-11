Salvini il leader più popolare: è al 49%, ma cala di un punto

Giovedì 29 Novembre 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 11:46

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà su Raitre, Matteo Salvini resta il leader che riscuote maggiore fiducia in Italia con una percentuale del 49% degli intervistati, sebbene in calo di un punto rispetto alla rilevazione della settimana scorsa.In seconda posizione in calo di un punto anche il premier Giuseppe Conte con il 46% e Di Maio (43%). Paolo Gentiloni stabile al 26%, così come Giorgia Meloni (21% in risalita di due punti). In calo di un punto anche Renzi e Berlusconi che riscuotono la fiducia rispettivamente del 16% e del 15%.Salvini è anche l'esponente di governo che conta di più. Infatti, alla domanda «Chi conta di più nel governo?», il 65% ha risposto Salvini (+2% rispetto alla settimana scorsa), il 14% Conte (+2%), il 7% Di Maio (che perde ancora il 3%), l'1% Tria (stabile rispetto alla settimana scorsa), l'1% Savona che guadagna un punto rispetto alla settimana scorsa.Criteri seguiti per la formazione del campione: Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni Metodo di raccolta delle informazioni: Rilevazione telematica su panel. Numero delle persone interpellate, universo di riferimento, intervallo fiduciario: Universo: popolazione italiana maggiorenne; campione: 1.675 casi; intervallo fiduciario delle stime: 2,4%; totale contatti: 2.000 (tasso di risposta: 84%); rifiuti/sostituzioni: 325 (tasso di rifiuti: 16%). Periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 27 novembre 2018.