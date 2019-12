Mattia Santori, chi è il leader delle Sardine

Ultimo aggiornamento: 22:52

Mattia Santori, leader delle "6000" ha 32 anni ed è originario di Bologna dove ha conosciuto gli altri tre ideatori della prima uscita pubblica del comitato:All'Alma Mater di Bologna ha conseguito una laurea in Economia e Diritto con la tesi "Il fantasma del Tav spaventa le grandi opere italiane. Consenso e partecipazione nelle politiche infrastrutturali del nostro Paese".Ambientalista, collabora con il Rie (Ricerche Industriali ed Energetiche), società privata specializzata nel settore dell'energia con prestazioni di consulenza e ricerca. Mattia Santori fa anche parte della redazione di Rie on line incentrata sulle energie rinnovabili.Mattia Santori è impegnato anche nel sociale: portando lo sport (atletica, frisbee e basket) fra i bambini a scuola e le palestre dedicandosi anche a disabili e studenti universitari in qualiotà di istruttore Uisp. Lo sport che pratica a livello agonistico, con ottimi risultati, è l'Ultimate Frisbee, disciplina comunque amatoriale: ha giocato a lungo nella prima squadra del titolato Cus Bologna, tra i fari di questo sport.Nel suo curriculum anche una collaborazione con l'Istat, per la raccolta di dati per i censimenti, e un periodo di lavoro quale esattore per Autostrade per l'Italia.