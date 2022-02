Venezia, morto l'ex capo di gabinetto Maurizio Calligaro: infarto fulminante a 67 anni

VENEZIA - E' morto questa mattina per un infarto fulminante Maurizio Calligaro, già capo di gabinetto delle tre giunte di Massimo Cacciari, dirigente Veritas e negli ultimi anni coordinatore della macchina per i risarcimenti dai danni dell'acqua alta disastrosa del 2019 e per anni anche referente della Protezione civile. Lo riporta il Gazzettino. In pensione dallo scorso anno, era uno sportivo che amava correre, si alzava tutte le mattine all'alba per questo.

Questa mattina era uscito con la moglie e si è sentito male una volta tornato a casa. Aveva 67 anni e lascia la moglie Gina Vendramin. «Lo conoscevo fin dalle scuole superiori - commenta tra le lacrime Gianfranco Bettin, suo amico da sempre - Si è occupato per gran parte della sua vita di Venezia in modo positivo. Figura affidabilissima e onestissima, un punto di riferimento per ogni amministrazione, sia le passate che l'attuale»..