Martina lascia la guida del Pd: «Mandato concluso, assemblea nazionale l'11 novembre»

Martina pronto a lasciare la guida del Pd. «Si completa oggi il mandato che ho ricevuto all'Assemblea nazionale di luglio. Nei prossimi giorni com'è giusto che sia, con la segreteria nazionale, noi concluderemo questa fase, perché questo era il mandato». Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina nel discorso di chiusura del Forum tematico Dem. Martina ha indicato nel 11 novembre la data «buona» per svolgere l'Assemblea nazionale che dovrà portare al Congresso.



l Pd deve «sfidare» sulle riforme istituzionali Lega e M5s, rilanciando il tema del Senato federale. Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina al Forum tematico Dem. «Lega e M5s un'idea ce l'hanno con la loro proposta di riforme. Cosa contrapponiamo noi? Dobbiamo riorganizzare un modello e una battaglia. Da Milano e dalla Lombardia tocca a noi riprendere il modello federale per questo Paese. Non è più praticabile che non si sciolga il nodo profondo legato anche al bicameralismo. Proponiamo noi il Senato federale, delle autonomie. Non basta la diminuzione dei parlamentari, che ci sta. Non dobbiamo riproporre ricette, ma quella sfida è attuale» ha concluso.



GENTILONI

«Vedremo come ci presenteremo alle elezioni, intanto qui a Milano c'è una buona atmosfera di ripresa. Il congresso? Prima si fa e meglio è». Lo ha detto Paolo Gentiloni, arrivando al Forum tematico del Pd. «Mi sembra che qui a Milano ci sia una vitalità del Partito Democratico - ha proseguito - e penso che questa sia una buona notizia per tutti gli italiani, perché un'opposizione che sia pure lentamente riprende a rimettersi in sesto e riprende a contribuire all'agenda del Paese è un fatto di cui una democrazia dovrebbe comunque rallegrarsi. In un momento così delicato per il Paese e la sua economia sapere che c'è il principale partito di opposizione che ragiona sui suoi programmi e si prepara a un congresso e a un confronto di idee penso sia una buona notizia».

Domenica 28 Ottobre 2018, 16:56 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 17:02

