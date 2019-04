Medici, astronauti e attivisti in Europa con i big cinquestelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Aprile 2019, 07:00

Dentro tutti i big uscenti, passano l'ex Iena Giarrusso e il sindaco Nogarin, a casa il mental coach di Casaleggio jr. Roberto Giacomelli. È fatta di molte conferme, poche sorprese e qualche sonora bocciatura, la short list dei 200 candidati che accedono al secondo turno delle primarie grilline con vista su Bruxelles. A contendersi i 71 posti disponibili più cinque (quelli che si riserva di assegnare ad libitum Luigi Di Maio) nella sfida decisiva di inizio aprile tutti gli eurodeputati M5s a caccia del bis: Ignazio Corrao in Sicilia, Fabio Massimo Castaldo e Dario Tamburrano nel Lazio, Tiziana Beghin in Piemonte, Laura Agea in Umbria, Marco Zullo in Friuli, Piernicola Pedicini in Basilicata, Rosa D'Amato in Puglia, Laura Ferrara in Calabria e Eleonora Evi in Lombardia. Al Sud, fronte Campania, è già in orbita l'ingegnere spaziale Giacinto De Taranto, unico italiano prescelto per la missione Mars One. Resta invece a terra l'astrofisica Valeria Pettorino. In tribuna si siedono anche l'imprenditore vinicolo Ferrante Di Somma, l'attivista storico Damiano Santorelli e l'outsider Marco Manna che si era autoproclamato «troll del Pd». Insieme a De Taranto, la squadra dei magnifici dieci prescelti in Campania, vede in campo anche la storica attivista Daniela Rocco, che nel 2014 aveva raccolto migliaia di firme per il referendum sull'euro, e Mario Aliberti, nel 2013 alla guida della Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia. Dentro anche il medico Francesco Mennella, in servizio all'ospedale di Maddaloni, e lo psicologo Enrico Farina, funzionario del ministero della Giustizia che ha in curriculum numerose consulenze in Tribunale. Nuova chance per gli attivisti Michela Rescigno e Aniello Nazaria, che non erano riusciti a centrare un seggio alle politiche del 2018.