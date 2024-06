SHENGJIIN «Non posso scomparire». A Shengjin Giorgia Meloni non è accolta solamente «dall’amico» Edi Rama e dall’hotspot costruito sulla banchina del porto. Nella cittadina a 70 chilometri da Tirana, la attendono pure le polemiche dell’opposizione che hanno visto una «passerella» nella visita alla struttura e al Cpr gemello ancora in costruzione nella vicina Gjader. «Continuo a fare il mio lavoro - è la risposta a muso duro della premier subito dopo il doppio sopralluogo e l’annuncio del via ad agosto - Quello che non posso fare è scomparire. Vado a Caivano ed è uno spot elettorale, vado in Albania ed è uno spot elettorale…non posso sospendere il mio lavoro per un mese». Anzi. Rincara la dose Meloni parlando a chi come Elly Schlein, Giuseppe Conte e Carlo Calenda contestano le risorse spese per il protocollo d’intesa anziché per la sanità, «Io ho diritto di spendere le risorse dei cittadini per fare quello che mi hanno chiesto. Piuttosto si potevano spendere in sanità i 17 mld spesi per le truffe sul superbonus, risorse tolte a malati per darle ai truffatori, gettate dalla finestra a causa di norme scritte male». L’ennesimo scontro frontale, stavolta a poche ore dal voto, è peraltro infiammato sia dalla presenza del deputato di +Europa Riccardo Magi (poi placcato con violenza dalle forze di sicurezza albanesi) sia dal dente avvelenato di Rama nei confronti della stampa italiana. Il primo ministro albanese infatti, ha tenuto un lungo sfogo. «Provo sollievo nel vedervi tutti qui sani e salvi, in quest’area dove secondo un quotidiano italiano c’è il cuore della malavita albanese – ha ironizzato ancora prima di ringraziare l’Italia per lo storico sostegno alla domanda di adesione all’Unione europea -. Abbiamo preso molto sul serio questa scoperta inquietante e abbiamo chiesto informazioni alla procura speciale che ci ha rassicurato che tagliagole malavitosi non esistono». Parole a cui fa eco Meloni, rinnovando «solidarietà» e «vicinanza» all’Albania e riconoscendo «una grandissima campagna denigratoria» in cui il Paese «è stato dipinto un narco-Stato» per la «vera ragione» di attaccare ma il governo italiano. Ma così, ammonisce la premier, «quando si mette in mezzo, per attaccare il governo, un partner internazionale, si rischia di fare non un danno al governo ma un danno all’Italia: il rischio è che domani ci siano meno nazioni disposte a stringere accordi con noi».

I CENTRI E LE POLEMICHE

I due sopralluoghi sono per Meloni però sopratutto l’occasione di mettere in fila i dettagli di un’iniziativa che non solo non è da intendersi come «un costo aggiuntivo», ma che è frutto di un accordo «di respiro europeo» che aprirà «una fase nuova» e che sarà «replicabile in molti Paesi». A testimoniarlo, secondo la premier, ci sarebbe la lettera inviata nelle scorse settimane alla Commissione Ue da 15 Paesi su 27.

Nel dettaglio - al netto del funzionamento delle due piattaforme - la premier prova a smontare la retorica secondo cui si stima una spesa che arriverà ad un miliardo di euro. Per Meloni i fondi previsti sono «670 mln euro per 5 anni, 134 mln all’anno» pari al «7,5% delle spese di accoglienza» sostenute dall’Italia. È quindi «investimento» che, in caso di buona riuscita, potrebbe finire con il produrre risparmi perchè «può rappresentare uno straordinario strumento di deterrenza», riducendo gli arrivi. «A pieno regime in Italia risparmieremmo 136 milioni» è la tesi meloniana.

Non è tutto però. Al rientro in Italia la premier, ospite del TgLa7, dopo aver difeso l’esecutivo per quanto fatto sulle liste d’attesa («Schlein mi attacca per i fondi sulla sanità ma non dice dove prendere le risorse»), sui salari e sui decreti flussi (contestando i dati del presidente di Bankitalia che aveva sostenuto la necessità di maggiori ingressi), approfitta per rinfocolare lo scontro con il Pd anche sul 2 giugno. In particolare dopo la richiesta di dimissioni del presidente della Repubblica da parte del senatore leghista Claudio Borghi. «Non sono d’accordo ma è legittimo criticare» le parole di Meloni rivolte al componente della coalizione prima, appunto, di spostare il mirino sulla sinistra: che è meglio «non dia lezioni» e «non tiri per la giacchetta» Sergio Mattarella anche se, la battuta conclusiva di Meloni, «ha un ottimo sarto».

