Meloni: «Non tratta con il governo la mafia e chi minaccia lo Stato»

«La mafia sapeva che non può trattare con noi. Ora presenza a tappeto sul nostro territorio, che serve anche a dire che non è un bel segnale che i turisti devono vedere il degrado». Lo afferma la premier Giorgia Meloni partecipando alla kermesse milanese del centrodestra a sostegno di Attilio Fontana.

Sondaggi politici. Fratelli d’Italia al 30,1%, Pd in crescita al 16,7% ma dietro i 5S (17,9%)

Il problema energetico

«Se mezza Europa ha un problema energetico si capisce l'opportunità che ha l'Italia, basta vedere la cartina geografica. Noi possiamo diventare la porta energetica di tutta Europa. Ci dicevano »sarete isolati«, non mi daranno la mano. Io penso che il miglior ministro degli Esteri sia stato Berlusconi. Io sono andata in Europa a dire non ho le antenne, non sono verde». Lo afferma la premier Giorgia Meloni partecipando alla kermesse milanese del centrodestra a sostegno di Attilio Fontana.

L'Italia divisa in due

«Ci sono due italie, quella di chi dice siamo al baratro, poi quella dei dati, la Borsa sopra di 20 punti, le stime del Pil a più 0,6%, che cala l'inflazione. Penso e spero che sia grazie non dico a questo governo ma all'ottimismo dei suoi cittadini». Lo afferma la premier Giorgia Meloni partecipando alla kermesse milanese del centrodestra a sostegno di Attilio Fontana. «Diteci con il voto dell'11 e 12 febbraio qual è l'Italia vera».