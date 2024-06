Un tempo, prima del voto, l’invito della Democrazia cristiana agli elettori era ad apporre «croce su croce» nel segreto dell’urna. Un appello che in epoca di generali e “decime” inevitabilmente si trasforma e tra le labbra della premier quasi diventa qualcosa che assomiglia ad un “croce su fiamma”. «Ai cittadini vorrei dire di andare a votare, ogni croce sul simbolo di FdI è una croce che utilizzerò per portare a casa risultati per i cittadini italiani».

Un messaggio che se solo Giorgia Meloni non avesse deliberatamente ignorato Roberto Vannacci fino ad ora, potrebbe sembrare un mirino puntato sul generale ad una manciata di ore dall’apertura dei seggi. Ma che, più probabilmente, è solo una più istituzionale invocazione anti-astensione. «Sono sempre preoccupata dell'affluenza» ha del resto spiegato Meloni lasciando ieri sera gli studi Rai in cui era appena stata intervistata da Bruno Vespa. «Le europee sono elezioni strane perché alcuni percepiscono la Ue come distante ma in verità è molto più importante di quanto sembri. Però, vediamo come va. Non sono preoccupata per il mio risultato, ma mi dispiace se votano pochi italiani» ha spiegato subito dopo l’ormai consueta doppia intervista, in cui aveva chiesto ai cittadini «di non voltarsi dall’altra parte».

GLI ATTACCHI

Prima nella trasmissione “5 minuti” e poi a “Porta a porta” Meloni ha di fatto chiuso la sua campagna elettorale con un ultimo intervento televisivo concentrato sui cavalli di battaglia già cavalcati negli ultimi giorni (sanità, migranti e dati economici) e sul confronto con il Partito democratico. «Loro sono all'opposizione e noi siamo al governo» l’esordio polemico della premier, riferendosi agli attacchi ricevuti da Elly Schlein per le risorse destinate al protocollo con l’Albania anziché al sistema sanitario. Sull’intesa «abbiamo investito 670 milioni per 5 anni, circa 134 milioni l'anno - ha detto Meloni - Quando si dice “questi soldi andavano messi sulla sanità” si dice una cosa abbastanza ridicola, perché gli stessi migranti se li portiamo in Italia sempre a carico dello Stato sono». E ancora: «C'è un governo che si è occupato di questa materia non mi pare sia stato fatto in passato con la scusa che la competenza è delle regioni e forse perché non è facile ma una politica seria deve metterci la faccia» ha poi aggiunto la premier, parlando di «battaglie ideologiche combattute sulla pelle dei cittadini. Io non aiuto il privato, aiuto i malati». Meloni, che da qualche tempo è tornata a cannoneggiare sul Superbonus, ne ha però anche per Giuseppe Conte. «Sono truffe tra privati che generano crediti fittizi che generano minori entrate per lo Stato - ha attaccato - Comunque ci sono 120 miliardi di euro che lo Stato dovrà pagare per aver ristrutturato meno del 4% delle case, per lo più seconde case. Quando un presidente del Consiglio dice ai cittadini che potranno fare qualcosa gratis mente».

I TEMI

Tra la rinnovata promessa di non dimettersi in caso di sconfitta al referendum sul premierato («Voglio arrivare alla fine di questi cinque anni, sono contenta di scalare la classifica dei governi più longevi») e la volontà di modificare la Bossi-Fini per consentire «controlli più stringenti» («Ma credo che vada mantenuto il principio che in Italia si entra con un lavoro»), Meloni è tornata anche a parlare della separazione delle carriere dei magistrati appena approvata in cdm. «La politica sta facendo un passo indietro e chiede di farlo anche alle correnti politicizzate che umiliano il lavoro dei magistrati» ha detto la premier, prima di passare alla soddisfazione per le stime Istat sul Pil («È una delle poche volte in cui cresciamo più della Francia e della Germania e non siamo il fanalino di coda») e per lo slancio favorito dall’esecutivo («Se c'e un governo che crea strategia, il tessuto industriale, che e straordinario, crea ricchezza»). Il piatto forte della comunicazione meloniana di ieri è però il rinnovo della carta “Dedicata a te”. Ovvero la social card valida per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità ma anche carburanti o in alternativa abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale, con un importo aumentato a 500 euro (rispetto ai precedenti 460) destinati alle famiglie residenti in Italia, iscritte all’anagrafe comunale, con un Isee non superiore a 15mila euro e non titolari di altre misure di sostegno al reddito. «La mia priorità - ha scandito nel pomeriggio Meloni in un video-messaggio lanciato sui suoi canali social - è sempre stata una soltanto. Lavorare per aiutare le famiglie. Sostenere in particolare le famiglie più fragili, le famiglie in difficoltà. Famiglie che per far fronte alle spese di tutti i giorni si sono dovute confrontare in questi anni con un nemico in più, che era l'inflazione».