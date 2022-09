Meloni, la vittoria alle elezioni è la breaking news sui siti dei media internazionali

Giorgia Meloni, la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche diventa la breaking news sui siti dei media internazionali. «L'estrema destra vince le elezioni italiane e Giorgia Meloni è in procinto di diventare la prima donna premier», titola la Bbc in apertura. «Il partito post-fascista di Giorgia Meloni in testa», è il bulletin dell'agenzia France Presse. «I sondaggi danno una netta vittoria all'estrema destra in Italia con Meloni al timone», titola invece a tutta pagina lo spagnolo El Pais.

«La destra vince le elezioni in Italia», scrive El Mundo. In Francia è Le Figaro ad aprire il sito con una foto di Meloni alle urne e il titolo «L'unione delle destre largamente in testa». «Giorgia Meloni e il suo partito di estrema destra Fratelli d'Italia verso la vittoria alle elezioni in Italia», è il titolo della breaking news del sito americano Cnbc, il primo negli Usa a dare conto degli exit poll del voto italiano.

«Con i risultati del voto in Italia, l'Europa si prepara ad un altro spostamento a destra». Lo scrive il New York Times che alle elezioni italiane dedica un aggiornamento minuto per minuto. «I sondaggi d'opinione suggeriscono che il prossimo premier dell'Italia potrebbe essere Giorgia Meloni, una leader di estrema destra con radici post-fasciste. Sarebbe la prima donna premier del Paese», sottolinea il prestigioso quotidiano americano.