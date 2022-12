Giorgia Meloni con la figlia e il compagno Andrea Giambruno, Berlusconi con Marta Fascina, Calenda e «la prole unita»: gli auguri di Natale dei politici

C'è Giorgia Meloni con in braccio la figlia Ginevra e accanto al compagno Andrea Giambruno, vicino a una stella di Natale. Poi c'è Silvio Berlusconi, sempre uno dei più originali quando si tratta di auguri social: lui è con Marta Fascina e in mano hanno due statuine con le loro sembianze. «Che bel regalo che abbiamo ricevuto», ha scritto il leader di Forza Italia. I politici hanno fatto gli auguri di Natale sui social dopo aver passato gli ultimi giorni tribolando per l'ok alla Manovra (il cui iter ora si è trasferito al Senato, dove il 27 è in programma la prima seduta). Il premier ieri sera aveva giocato d'anticipo pubblicando una foto della sera della vigilia con un berretto e davanti all'albero di Natale.

Matteo Salvini invece indossa un maglione natalizio marrone e la scritta "Cortina": «Vi auguro, di cuore, di poter vivere alcuni giorni di serenità e gioia con le vostre famiglie, con un pensiero particolare a chi soffre, a chi combatte, a chi lavora anche mentre gli altri si fermano. Grazie al vostro consenso, ci impegniamo al governo con orgoglio e passione da ormai due mesi, con primi importanti risultati già raggiunti, ma sono convinto che il bello debba ancora venire. Buon Santo Natale a tutti voi amici, mai mollare», ha scritto sui social.

Calenda con i figli: «Finalmente tutta le prole unita»

Calenda ha scelto di dedicare un pensiero all'Ucraina ieri sera, poi stamattina ha postato una foto insieme ai figli: «Finalmente tutta la prole unita», ha scritto. «Auguri di buon Natale a tutti voi ma soprattutto a loro: gli straordinari studenti ucraini che ho incontrato a Leopoli e Kiev. Passeranno una vigilia al buio e al freddo. Alcuni saranno al fronte a difendere la libertà della loro patria dall’invasore», era stato il messaggio di ieri sera.

Finalmente tutta la prole insieme! Da 32 a 9! Natale per me è soprattutto questo. pic.twitter.com/mHymOom9l8 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) December 25, 2022

Renzi sceglie di postare un biglietto scritto a mano, Giuseppe Conte invece non pubblica una foto natalizia ma una di lui sorridente in un parco: «Auguri di cuore a tutti voi». Daniela Santanchè invece ha postato un video sulle scale addobbate di casa con un pensiero al settore turistico: «Un caloroso augurio di buon Natale e buone feste a tutti voi. Un augurio particolare all’intero settore turistico, che con grande impegno si sta rialzando. Che possiate passare questi giorni in serenità con le persone che amate».