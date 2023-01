Giorgia Meloni: «Punto a governare 5 anni nonostante opposizioni e non solo». Poi cita Garibaldi: «O si fa l'Italia o si muore»

«Voglio ringraziare tutti gli intervenuti, la classe dirigente del partito. La nostra avventura è appena cominciata, Il responso della Lombardia è molto importante». Lo afferma la premier Giorgia Meloni in collegamento con la kermesse milanese di FdI, «Pronti, candidati al via». «È una occasione per dimostrare come andare meglio: possiamo tornare ad avere la stessa visione in Lombardia come al governo».

La crisi e il futuro

«Quello che avremo di fronte sarà un periodo complesso, ma questo scenario carico di crisi non deve impedirci di guardare il futuro con ottimismo: dobbiamo passare dalla gestione della crisi a pensare in grande, aver il coraggio per il lungo periodo». Lo afferma la premier Giorgia Meloni in collegamento con la kermesse milanese di FdI, «Pronti, candidati al via». «Ora programmare e realizzare molte cose e risultati alla fine. L'orizzonte è nostro tema di forza».

La citazione di Garibaldi

«Ricordo quella frase attribuita a Garibaldi: qui si fa l'Italia o si muore, la penso così». Lo afferma la premier Giorgia Meloni in collegamento con la kermesse milanese di FdI, «Pronti, candidati al via».

Gli obiettivi

«Faremo quello che consideriamo giusto in coscienza perchè alla fine a me interessa sapere quali saranno i dati macroeconomici di questa Nazione tra cinque anni. Mi interesserà sapere quali sono i dati sulla natalità, sul salario medio, sulla nostra produttività ed export e sulla possibilità dei nostri giovani di avere un posto adeguato alle loro aspettative. È questo quello che guardo e guarderò ma per poter guardare quei risultati servono 5 anni di lavoro e io spero - e sono certa che avremo quei 5 anni- nonostante i tentativi diciamo di gran buona parte dell'opposizione, e non solamente dell'opposizione, di fare qualsiasi cosa per mettere il bastone tra le ruote. È normale, l'opposizione fa il suo lavoro ed è giusto che sia così. Ma l'importante è che anche noi si faccia il nostro». Lo ha detto Giorgia Meloni in video collegamento con Milano, rivolgendosi all'opposizione ma anche ai suoi alleati Lega e Fi.