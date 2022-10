È il gas, per forza di cose, il dossier più importante sul tavolo di Giorgia Meloni e del governo che verrà. Un'emergenza alla quale non si è posto ancora un argine, neanche a livello europeo dove l'intesa sul prezzo al tetto è lontana. «La priorità è fermare la speculazione sul metano - ha scritto in un tweet la leader di FdI -. Continuare all'infinito a compensare il costo delle bollette regalando soldi a chi si sta arricchendo sulle spalle di cittadini e imprese, sarebbe un errore».

Meloni lavora alla squadra di governo

Intanto Meloni continua a lavorare e guarda ad una futura squadra di governo mentre nella Lega le acque restano agitate: martedì è in agenda un altro Consiglio Federale «per condividere e poi scegliere i nomi più adatti» per un possibile esecutivo. Il Comitato del Nord? È la naturale reazione - dicono fonti del Carroccio - alla mancanza di risposte che non fa presagire una fase tranquilla nel partito. Nel frattempo, Carlo Calenda guardando alle Regionali dice: «Domani mi incontrerò con Renzi e parleremo anche delle regionali definendo una linea per il Lazio e la Lombardia», e sottolinea che «il sistema elettorale è quello che, non prevede ballottaggio e ne terremo conto per le eventuali alleanze». Nel Pd Stefano Bonaccini: «Anche la classe dirigente va rinnovata nella sostanza, non per slogan».