Giorgia Meloni: «La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui. Difenderò nostra figlia»

La relazione, dice lei, era finita da tempo. Sicuramente i fuorionda che sono circolati in questi giorni su Striscia la Notizia, in cui Andrea Giambruno scherzava con varie colleghe agitando il ciuffo, sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E Giorgia Meloni ha deciso di rendere pubblica la fine della loro relazione con un comunicato su Instagram:«La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra».

Il post su Instagram

«Le nostre strade - spiega - si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua»M.

Ma cosa è successo davvero? Solo pochi giorni fa il first gentleman Giambruno ironizzava in un'intervista su Chi: «Le nozze? Magari io e Giorgia ci siamo già sposati». E poi, spavaldo, ci teneva a far presente: «Non prendo ordini da mia moglie. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio. Anzi, ho trovato sgradevole che le chiedessero di commentare le mie parole in una conferenza stampa a Palazzo Chigi». Lui che era tornato sullo schermo con un nuovo programma su Rete4, parlava spesso del Insomma era tutta una messinscena? Si erano già lasciati? A quanto pare, come confessa oggi Giorgia, sicuramente erano già in crisi.

I fuorionda di Striscia la Notizia

Chissà se erano già in crisi anche durante la registrazione di quei video, diventati un caso (anche politico) diffusi da Striscia la Notizia. Giambruno nelle vesti di Ivano di Viaggi di Nozze prima difende il suo ciuffo, poi si lancia un po' marpione nel corteggiamento della collega in studio.