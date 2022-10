Meloni agli eletti FdI: «Noi modello per gli altri, subito governo autorevole e competente»

Dice che «quando e se il Presidente della Repubblica dovesse affidarci l'incarico» sarà un preciso impegno essere «pronti e il più veloce possibile» nel formare il nuovo governo. E rivendica che FdI ha «rotto tutti gli schemi, creando diversi cortocircuiti nella sinistra e nel mainstream».

Tanto che «noi siamo una cosa completamente diversa da tutto quello che è stato visto finora. Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostra storia e vorremmo essere noi domani un modello di ispirazione per gli altri». Giorgia Meloni riunisce l'assemblea degli eletti in Parlamento di FdI e indica la strada per il prossimo futuro.

Partiti, ecco i feudi: M5S in Campania, Lega in qualche zona del Nord, Pd in Emilia. Solo FdI è omogenea in tutto il Paese

Meloni, il messaggio agli alleati

«L'ho detto agli alleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d'Italia in Parlamento: puntiamo a dar vita a un governo autorevole e di altissimo livello, che parta dalle competenze. Puntiamo a dare a questa nazione il governo più autorevole possibile. Non c'è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo», il leitmotiv della leader di FdI Giorgia Meloni.

LE PRIORITA'

«Lavoreremo per procedere spediti partendo dalle urgenze dell'Italia, come il caro bollette, l'approvvigionamento energetico e la legge di bilancio. Perché il nostro obiettivo è correre, perché non possiamo e non vogliamo perdere tempo. Tutto quello che faremo sarà per difendere gli italiani e non saremo mai disposti a fare scelte che vadano contro l'interesse nazionale», sottolinea Meloni.

L'ASSEMBLEA

L'assemblea si è conclusa dopo un'ora. Si è svolta a Montecitorio con la presidente Meloni accolta da un applauso e con tutti in piedi. La premier in pectore ha parlato per una ventina di minuti prima del dibattito. A tutti è stata regalata una cravatta blu con il logo di FdI.