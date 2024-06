Meloni, l'ultimo post (dal fruttivendolo) prima del silenzio elettorale: ecco le ciliegie di Giorgia. Cosa dice Agcom sulle regole

Come per le ultime elezioni politiche del 2022 (quando ammiccò tenendo tra le mani un paio di meloni) anche questa volta la leader di Fdi ha diffuso un messaggio elettorale a poche ore dall'apertura delle urne per le Europee 2024. Con un video (reel) postato su Instagram pubblicato poco prima della mezzanotte (quindi tecnicamente il 7 giugno) la premier Giorgia Meloni ha strizzato l'occhio alla telecamera del telefono e quindi agli elettori generando polemiche sul silenzio elettorale (anche se tecnicamente il video è datata 7 giugno).

Meloni mangia le ciliegie su Instagram e strizza l'occhio: «Non dire niente che siamo in campagna elettorale»

Il siparietto la vede scambiarsi delle battute con un fruttivendolo a cui ammonisce: "Daniè sta zitto, non dire niente che siamo in campagna elettorale". Poi si vede Meloni che mangia delle ciliegie disposte su un banco vicino a dei meloni.

La premier dice: “Buonissime, che varietà è?”. Il fruttivendolo volta un cartellino sul quale è scritto: “Varietà Giorgia”. Così la presidente del consiglio si gira a favore di camera e, prima sgrana gli occhi, poi ammicca. Il reel risale ai minuti poco prima della mezzanotte e quindi poco prima che scattasse il silenzio elettorale che impone ai candidati e ai leader di partito di fermare qualsiasi contenuto di propagand elettorale. Una regola che vorrebbe dare la possibilità agli elettori di decidere chi votare soltanto dopo aver ascoltato, e una volta terminati, i comizi che si tengono per convincere i cittadini ad andare alle urne.

Nel 2022 aveva pubblicato un video su TikTok abbracciando due meloni e dicendo: "Non vi dico nulla". Un messaggio elettorale neanche troppo criptato.

Silenzio elettorale, Agcom ricorda le regole

«Vedo diversi richiami ed informali segnalazioni ad Agcom riguardanti il rispetto del silenzio elettorale. La competenza circa il rispetto del silenzio elettorale non è di Agcom ma del Ministero dell'Interno». Lo precisa su Facebook il commissario Agcom, Antonello Giacomelli. «Per quanto ci riguarda - prosegue -, ci siamo limitati a ricordare, su richiesta o comunque d'accordo con il ministero, che tale obbligo, previsto dalla legge 212 del 1956, «si estende a tutte le attività di propaganda elettorale, diretta ed indiretta, anche se veicolata sulle piattaforme online». Quindi chi intenda segnalare violazioni alla norma, anche per quelle on line, deve rivolgersi al Ministero dell'Interno, direttamente o attraverso le prefetture competenti, secondo le modalità stabilite dal ministero stesso».