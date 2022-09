Letta e Meloni, è il giorno del confronto. Il segretario del Partito Democratico e la leader di Fratelli d'Italia, i primi partiti secondo i sondaggi, si sono confrontati in diretta sul sito del Corriere.

La politica internazionale e l'Ucraina

Per Enrico Letta, le sanzioni sono l'unica strada percorribile contro la Russia. «Le misure stanno funzionando anche se hanno ripercussioni sulla nostra economia — sottolinea —, le sanzioni sono però l’unico modo con cui abbiamo la possibilità di fermare la Russia oggi».

Giorgia Meloni conferma la necessità di rimanere in Europa ma rivendicando gli interessi nazionali. «Non abbiamo avuto problemi a schierarci contro l’invasione russa all’Ucraina e non c’è dubbio che le cose resterebbero così anche con un governo di centrodestra. Gli ucraini stanno combattendo una guerra che riguarda anche noi. Se l’Italia si tirasse indietro sarebbe l’Italia spaghetti e mandolino che molti disegnano».

Il rapporto con l’Unione Europea

Meloni: «Vogliamo un’Europa che non intervenga dove i governi nazionali possono fare meglio. Oggi non abbiamo una politica estera, né di approvigionamento dell’energia. La posizione dei Conservatori è il principio di sussidarietà scritto sui Trattati. Le sanzioni alla Russia impattano su alcuni Paesi di più e su altri di meno: noi chiediamo un fondo di compensazione per aiutare le nazioni più esposte».

Letta: «Il motivo per cui l’Europa non funziona è perché i conservatori e alcuni Paesi non vogliono che si decida a maggioranza. Bisogna togliere il diritto di veto che piace ad esempio a Ungheria e Polonia e spesso lo utilizzano contro l’Italia. Si sono opposti ad esempio al Next Generation Eu che ha poi portato al Pnrr».

Poi Letta ricorda le posizioni di Salvini e Berlusconi "vicine" a Putin in diverse occasioni. Replica di Meloni: «Letta non ha posto le stesse obiezioni ai suoi alleati Sinistra e Verdi che sono contrarie all’invio di armi all’Ucraina e comunque conta il programma della coalizione, che sul posizionamento dell’Italia è chiaro. Poi non si dice nulla della Germania che ha condizioni privilegiate per il gas». Controreplica di Letta: «Con Sinistra italiana e Verdi abbiamo un accordo elettorale, Berlusconi e Salvini non prendono posizioni nette contro Putin, bisogna superare i veti di premier come Orban. Noi non vogliamo un’Italia che mette veti come Polonia e Ungheria».

I fondi del Pnrr

Enrico Letta: «Se rinegoziamo i fondi europei del Pnrr il messaggio è che siamo inaffidabili e io sono contro questa idea di un’Italia inaffidabile. Quei soldi ci sono e vanno usati bene, mantenendo i capisaldi. Come la clausola di salvaguardia per il 40% dei fondi al Sud. FdI non ha mai votato a favore del Next Generation Eu».

Giorgia Meloni: «Abbiamo sempre sostenuto il fatto che l’Europa facesse debito comune per affrontare la pandemia. Su alcuni passaggi ci siamo astenuti, ma mai votato contro. E ci siamo astenuti perché il documento sul Pnnr è arrivato in Aula, nel Parlamento italiano, solo un’ora prima del voto».

Il mercato del lavoro

Enrico Letta propone l’attivazione di un «contratto di primo impiego per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, eliminando gli stage gratuiti». «Dobbiamo lottare contro la precarietà che vuol dire anche l’introduzione del salario minimo, ma che sia contrattato».

Meloni rilancia con la proposta di una super deduzione del 120% per le aziende che assumono, sulla base del principio che «più assumi e meno paghi».

Il debito pubblico

Meloni: «La situazione dei conti pubblici in Italia non è ottima e chi ha governato negli ultimi 10 anni una parte di responsabilità ce l’ha perché c’è sempre l’Europa che ci salva ma meglio sarebbe stato non aver buttato i soldi».

Letta: «E’ stato detto che noi siamo quelli che abbiamo aumentato il debito pubblico: l’ultimo governo con Meloni ministro portò il debito pubblico a 230 miliardi, la stessa cifra del Pnrr».

Tasse e condoni

Fisco, Letta parla di una «unica grande proposta di riduzione fiscale ovvero la riduzione delle tasse sul lavoro. Darebbe una quattordicesima in più ai lavoratori. Questo aiuta anche il datore di lavoro, che ha così un rapporto più stabile con il lavoratore».

Giorgia Meloni: «Non ci sono condoni nel nostro programma. Noi proponiamo una misura che dice che devi pagari il dovuto, con una maggiore minima, e con una dilazione dei pagamenti»

Il caro bollette

Giorgia Meloni si dice «contraria a uno scostamento di bilancio per affrontare il caro bollette perché aprirebbe le porte alla speculazione internazionale che andrebbe a ricadere sulle generazioni che verranno».

Letta chiede interventi immediati per aiutare le imprese a pagare le bollette già emesse, «ovvero il raddoppio del credito d’imposta dal 25 al 50% per le energivore e per le altre dal 15 al 30%; e l’introduzione delle bollette luce sociale per dare alle famiglie con Isee più basse di affrontare la crisi».

L'immigrazione

Meloni: «Durante la pandemia si sono bloccati i corridoi verdi e si è fatta una sanatoria di chi era entrato nel Paese irregolarmente».

Letta: «Vedo che finalmente non si è utilizzata la formula del blocco navale. È talmente evidente che è inapplicabile e chi aspira al governo di un grande Paese europeo non può dire cose del genere. Il Pd ritiene invece importante l’integrazione e quindi lo Ius Scholae e la riapertura del decreto flussi».