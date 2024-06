Giorgia Meloni e Marine Le Pen non si sono mai amate granché. Nelle ultime settimane però le due dame della destra europea hanno cominciato a lanciarsi segnali di fumo. Hanno avviato un percorso di avvicinamento. «Con Giorgia ci sono punti in comune, mi piacerebbe fare gruppo assieme a Strasburgo», ha detto a inizio maggio la leader di Rassemblement National uscita ieri trionfatrice dalle elezioni in Francia. E la premier italiana aveva ricambiato l’affettuosità: «Da tempo il percorso che sta facendo Le Pen è sicuramente molto interessante». Ebbene, adesso che sia Giorgia che Marine hanno sbancato alle urne, i segnali riprendono: «Il risultato ottenuto in Francia da Le Pen è molto importante», ha messo a verbale ieri mattina Meloni.

L’ASSE

Forte del successo elettorale e del fatto di essere «l’unico governo europeo uscito rafforzato dalla urne», la presidente del Consiglio lancia anche un avvertimento in vista dell’assegnazione dei top jobs nei vertici europei: «I risultati impongono che l’Ue guardi molto di più verso destra. L’asse in Europa si è spostato da questa parte».

In queste parole c’è chi ha individuato la volontà e la possibilità di costruire un asse con Le Pen. E ci sta. Al di là della partita che si giocherà a Bruxelles e a Strasburgo sulla presidenza della Commissione, sul presidente del Consiglio europeo e sul presidente dell’Europarlamento, la leader di Fratelli d’Italia e la capo del Rassemblement National (primo partito con 30 seggi al pari della Cdu-Csu tedesca) potranno dialogare a Strasburgo sui singoli dossier. E potranno avviare un percorso di confronto. Tanto più che Le Pen nelle ultime settimane, anche per prepararsi alla scalata dell’Eliseo, ha ammorbidito i toni filo-russi e ha annunciato l’epurazione dal gruppo di Identità e democrazia, in cui coabita assieme a Matteo Salvini, dell’ultradestra tedesca di Alternative fur Deutschland accusata di simpatie filo-naziste.

LA MAGGIORANZA

Pochi però considerano possibile l’ingresso di Le Pen, che mercoledì incontrerà a Bruxelles Salvini (e non Meloni), nella maggioranza tecnica che porterà all’elezione del nuovo presidente della Commissione. Certo, Ursula von der Leyen ha detto di volere una «maggioranza ampia». Ma quando parla di «porte aperte» a destra, la presidente uscente a caccia del bis si riferisce esclusivamente a Fratelli d’Italia di Meloni. Non a Le Pen. Le ragioni sono due. La prima riguarda la guerra in Ucraina: la nuova maggioranza si salderà come ha anticipato Ursula nel sostegno senza se e senza ma a Kiev, ma Marine ancora pochi giorni fa ha ripetuto di essere contraria all’invio di armi offensive a Zelensky. La seconda ragione è politica: il Partito popolare europeo (Ppe), primo alle elezioni, non ha alcuna voglia di abbattere l’argine alzato a destra. Anzi, non intende spostare questo argine andando oltre FdI. E questo anche perché i socialisti del Pse e i liberali di Renew Europe che fanno riferimento al grande sconfitto Emmanuel Macron, non potrebbero mai accettare lo sdoganamento della grande dame della destra francese: «Mai e poi mai assieme all’ultra destra», è lo slogan dei due partiti ripetuto in queste ore.

IL RIAVVICINAMENTO

Tant’è, che la nuova maggioranza tecnica che guiderà Bruxelles e Strasburgo (viene escluso un accordo politico) dovrebbe essere composta da Ppe, Pse, Liberali e FdI di Meloni. Non è però detto, si diceva, che nel corso della legislatura da qui al 2029 ci possano essere movimenti che portino a un avvicinamento tra FdI e il Rassemblement National. Soprattutto se il 30 giugno Le Pen dovesse vincere le elezioni anticipate convocate da Macron, ferito e ridotto ai minimi termini, e conquistare la guida del governo di Parigi con Jordan Bardella.

Per Meloni la probabile esclusione di Le Pen non sarebbe comunque un dramma. Essere l’unica del fronte sovranista ad entrare nella maggioranza tecnica che dovrebbe portare alla rielezione di Ursula von der Leyen (non sono però esclusi colpi di scena) darebbe alla premier italiana una posizione privilegiata. Risulterebbe, con i voti di Fratelli d’Italia, decisiva e determinante. Non a caso Carlo Fidanza, capo delegazione di FdI nel gruppo dei Conservatori (Ecr), mette a verbale: «Al momento è da escludere un coinvolgimento di Le Pen nella scelta dei nuovi assetti europei. Certo, se poi il Rassemblement national dovesse vincere le elezioni francesi del 30 giugno e prendere la guida del governo, molte cosa cambierebbero. Anche Marine potrebbe entrare in gioco».

LE URNE FRANCESI

La partita insomma non è chiusa. Sarà la lotta all’ultimo voto che si giocherà in Francia a fine mese a decidere se Giorgia e Marine staranno assieme in Europa. La grande dame francese però, pur forte del 32 per cento incassato alle europee di domenica, il 30 giugno dovrà fare i conti con il sistema a doppio turno. Ed è lì, com’è tradizione, che i voti dei liberali di Macron si sommano a quelli dei partiti della sinistra. Un meccanismo elettorale che già ben due volte ha fermato Le Pen sulla soglia dell’Eliseo.