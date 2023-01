Migranti, Meloni: «Servono soluzioni europee». Michel: «Le frontiere dell'Italia sono frontiere Ue»

Le frontiere dell'Italia sono frontiere europee. Lo sottolinea Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo in una conferenza stampa congiunta con la premier Giorgia Meloni tenuta subito dopo l'incontro avvenuto a Roma. Il tema migranti resta prioritario per l'esecutivo Meloni. «Sulle migrazioni bisogna avanzare con urgenza verso soluzioni europee a un problema che è europeo, come l'Italia sostiene da anni. Sono contenta che si stia affermando la consapevolezza che l'Ue può e deve intervenire partendo dalla difesa dei confini esterni. E c'è la consapevolezza che l'Italia non può governare e affrontare da sola la materia, legata alla sicurezza delle nostre società e dell'Europa intera», ha detto la presidente del Consiglio.

«Siamo molto mobilitati per sostenere la difesa e la tutela delle frontiere esterne dell'Ue e dell'Italia, che sono anche le frontiere esterne dell'Europa. Per essere efficaci dobbiamo essere mobilitati nella cooperazione con i Paesi terzi, di origine e di transito». Lo ha assicurato il presidente del Consiglio europeo Michel in preparazione del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio che avrà tra i temi in agenda quello dell'immigrazione.

«È tempo di lavorare insieme, arginandoli» i flussi migratori illegali «prima che arrivino ai confini europei. Occorre rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori, l'Italia sta facendo la sua parte. L'impegno verso l'Africa deve essere di tutta l'Europa e su questo mi pare ci siano importanti punto di contatto. Si deve e si può migliorare l'azione europea in temi di rimpatri. Su queste priorità l'Italia lavora per risposte pragmatiche, efficaci e veloci». Così Meloni in conferenza stampa.