Oltre 70 applausi hanno accompagnato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso dell'intervento con cui, in Aula alla Camera, ha illustrato il programma di governo.

GLI APPLUSI AL DISCORSO

In alcuni casi, l'omaggio è stato condiviso anche da esponenti dell'opposizione: è successo, per esempio, quando la premier ha ricordato Papa Francesco, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l'ex premier Mario Draghi, le vittime dell'alluvione nelle Marche, le forze armate, i sanitari nel periodo del covid.

QUANTO E' DURATO

L'intervento di Meloni è durato poco meno di un'ora e un quarto. I deputati di maggioranza si sono alzati più volte in piedi per sottolineare le parole della premier con standing ovation. In un paio di occasioni, quando il tributo si è prolungato più del solito, Meloni ha anche scherzato: «Così finiamo alle due...», ha detto sorridendo.