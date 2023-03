Meloni al congresso Cgil: «Mi fischiano da quando avevo 16 anni, non mi spavento. Giusto essere qui». Palazzetto blindato

Terzo giornata del congresso nazionale della Cgil "Il lavoro crea il futuro". Alle 12 interviene il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alle 13.30 il presidente della Cei cardinale Zuppi. Il gruppo di minoranza interna alla Cgil in presidio davanti all'ingresso del Palacongressi di Rimini per la presenza della premier Meloni, attesa all'assise sindacale. Espongono alcuni striscioni « Meloni: non in nostro nome. Cutro: strage di Stato». Per terra tanti peluche che poi, spiega la portavoce Eliana Como, «vogliamo portare in sala e mettere nelle prime file davanti al palco. Quando parlerà Meloni, usciremo in silenzio, forse intonando Bella ciao». Intanto la cantano nel piazzale davanti all'ingresso. Una quarantina i presenti al presidio.