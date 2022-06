Comunali 2022, per Meloni doppia corsa: superare Salvini al Nord e prendersi la leadership

Nei quartier generali dei partiti del centrodestra stanno tutti blindati. Attaccano, furiosi, sul caso Palermo - prendendosela con il ministro Lamorgese e sospettando una combine dei 174 presidenti di seggio astensionisti per invalidare il voto e non far vincere Lagalla - ma questo contro il caos nella capitale siciliana sembra essere l'unico tratto comune tra Salvini e Meloni. Che per il resto stanno cauti, ancora, in attesa - ognuno contro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati