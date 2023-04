Meloni incontra Sanchez: «Molte convergenze con la Spagna. Patto di stabilità entro l'anno»

«Molte le convergenze tra Italia e Spagna: un rapporto particolarmente importane in vista della presidenza spagnola del Consiglio europeo. C'è la necessità che l'Europa dia risposte efficaci e immediate». Lo afferma la premier Giorgia Meloni a fianco del presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. «Importante non ci siano due pesi e due misure: come si è andati velocemente sugli aiuti di stato, confidiamo la stessa velocità sulla flessibilità su utilizzo fondi esistenti e sul fondo sovrano per sostenere industrie europee».

Migranti, verso lo stato di emergenza nelle Regioni degli sbarchi. Atteso a Roma il ministro degli Esteri di Tunisi

Il vertice

«Tutti auspichiamo la riforma del patto di stabilità e crescita entro quest'anno, dando alla crescita sufficiente attenzione, lavoreremo insieme per questo obiettivo»», ha detto Meloni. «Il ruolo della Spagna sarà fondamentale perchè tutti auspichiamo di arrivare a una riforma del Patto di stabilità e crescita entro la fine di quest'anno. La posizione italiana, ma non solo quella italiana, è avere delle regole di governance nelle quali, rispetto a quanto accaduto in passato, si dia alla crescita sufficiente attenzione invece di concentrarsi molto più sulla stabilità. Perchè l'unico modo di garantire stabilità, fino a prova contraria, è avere una crescita strutturale e duratura. Noi crediamo che sia fondamentale portare a casa questa riforma entro la fine dell'anno e abbiamo ribadito il nostro pieno sostegno al presidente Sanchez per lavorare insieme durante la Presidenza di turno spagnola (da luglio a dicembre, ndr) per arrivare a questo obiettivo», ha aggiunto.

«In un conteso difficile i fondi europei ci consentono di creare posti di lavoro. Credo che sia importantissimo il rapporto tra Italia e Spagna, è fondamentale. La volontà del governo spagnolo è portare avanti le relazioni italo-spagnole», ha precisato il presidente spagnolo al termine del vertice. «Il governo spagnolo, come quello italiano, appoggia il governo dell'Ucraina sul piano militare, economico, ma anche umanitario. Sono più di 170mila i profughi ucraini che già vivono in Spagna che è geograficamente molto lontana dall'Ucraina. Ed è una cifra che aumenta e questo ci dà una idea chiara della sfida umanitaria che dobbiamo affrontare in seguito a questa guerra», ha aggiunto Sanchez.