Meloni: «Reato di tortura impedisce agli agenti di lavorare». Bufera social, poi corregge il tweet

«Abolire il reato di tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro». Giorgia Meloni twitta la sintesi di una proposta di legge di Fdi. E scoppia la polemica. La frase fa scalpore sui social: «Quindi il loro 'lavoro' è torturare?», domandano diversi utenti, mentre la cantante Fiorella Mannoia si dice «certa che anche le forze dell'ordine trovino l'affermazione offensiva. Insorge la sinistra:

Roba da matti. O, semplicemente, da fascisti

, attacca da LeU Nicola Fratoianni. Ma Meloni in un secondo tweet con allegato un video - il primo sparisce - precisa che la proposta è

modificare

il reato

così com'è codificato oggi

