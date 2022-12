Meloni: «Dobbiamo usare l'approccio "meraki"». Cosa significa la parola greca utilizzata dalla premier

Ha scelto la parola "meraki" la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la convention inaugurale della Fondazione Guido Carli. Nel video inviato all'evento "Energie coraggiose. Forze che fanno muovere il mondo" la premier ha detto: "Questo è un tempo nel quale dovremmo utilizzare quell'approccio che i greci descrivono benissimo con una parola straordinaria: 'meraki' ovvero fare qualcosa con tutto te stesso, con tutta la tua passione e con tutta la tua anima".

Energia,Meloni: Italia uscirà più forte da crisi ma serve visione

Cosa significa Meraki

Nella lingua greca "meraki" indica un approccio a fare cose con passione, con tutto se stessi. Questa è una parola che i greci moderni spesso usano per descrivere fare qualcosa con l'anima, la creatività o l'amore - quando metti "tutto te stesso" in ciò che stai facendo, qualunque esso sia. La parola è spesso usata per descrivere semplici azioni del quotidiano come cucinare o preparare un pasto, ma può anche significare dedicarsi a compiti più complessi come raccogliere una sfida, allenarsi, darsi un obiettivo concreto.