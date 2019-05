Mercatone Uno fallita, sfida Salvini-Di Maio sui 1.800 dipendenti da salvare

Salvini e Luigi Di Maio, in pieno silenzio elettorale alla vigila del voto europeo di domani, riescono a entrare in competizione perfino sulla sorte dei 1.800 dipendenti della "Mercatone Uno" che hanno scoperto sui social di essere stati licenziati.



A bruciare sul tempo Di Maio è stato Salvini che pur non avendo alcuna delega al riguardo (é ministro dell'Interno), ha subito difuso una nota:«Mi impegnerò personalmente incontrando sindacati, lavoratori, fornitori e proprietà, non si possono lasciare dipendenti a casa senza rispettare gli impegni presi. Anche su questo la nuova Europa che nascerà domani dovrà essere più forte nel difendere il lavoro».



Da ministro del Lavoro non posso che essere preoccupato per la notizia della chiusura dei punti vendita Mercatone Uno in tutta Italia a causa del fallimento della Shernon Holding Srl. Ma non basta.



Non è possibile che 1800 lavoratrici e lavoratori, oggi, in Italia, si ritrovino senza lavoro dal giorno alla notte e siano costretti a scoprirlo da un passaparola tra colleghi

. E aggiunge, facendo capire, come è ormai chiaro da giorni, che nonostante la guerra senza quartiere tra Lega e 5Stelle, da lunedì il governo dovrebbe andare avanti:

Anche per questo ho deciso di anticipare a dopodomani, lunedì 27 maggio, il tavolo che servirà prima di tutto a salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti di Mercatone Uno, ma anche a fare chiarezza sulla responsabilità della proprietà nella loro gestione. Su questo mi aspetto responsabilità e collaborazione da parte di tutti. Do quindi appuntamento a tutti al tavolo ministeriale di lunedì

». E lunedì si conoscerà la sorte del governo giallo-verde.