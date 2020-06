Merita Incontra, giovedì il quarto appuntamento con il ministro ​Provenzano

Giovedì 11 giugno, dalle 11, ci sarà il quarto appuntamento di Merita Incontra con il ministro per il Sud e la coesione territoriale Peppe Provenzano.



Il tema del confronto, organizzato insieme al Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, saranno le Zone Economiche speciali.



Insieme con il ministro, interverranno Amedeo Lepore, coordinatore del tavolo di Merita Zes; Gianluigi Traettino, presidente di Confindustria Caserta; Ugo Patroni Griffi, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; Maria Antonia Ciocia, direttore del dipartimento di Economia dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli; Antonella Scardino di Associate Partner E&Y; e Claudio De Vincenti, economista e già ministro per il Mezzogiorno. Modera Federico Monga, direttore de Il Mattino.



L'appuntamento di giovedì è il quarto di cinque incontri a cadenza settimanale con ospiti di rilievo, dedicati alle cinque proposte di Merita per la ripartenza del Paese dopo l'emergenza Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA