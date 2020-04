Mes, la Camera respinge l'Odg di Fratelli d'Italia: 7 deputati M5S votano a favore

La Camera ha bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia che chiedeva di «impegnare il Governo a non utilizzare in alcun caso il Mes per far fronte all'insieme delle misure volte a contrastare l'attuale emergenza» coronavirus. E mentre sul blog Cinquestelle si legge che «Il M5S si opporrà in tutte le sedi all'attivazione del Mes che, lo ricordiamo, allo stato attuale prevede condizionalità che non accettiamo (...) E noi non votiamo un ordine del giorno presentato dai traditori che hanno approvato il Mes, quando il MoVimento 5 Stelle non era neanche in Parlamento», sette deputati del M5S hanno votato sì all'ordine del giorno di Fdi che chiedeva di Un deputato del M5s si è astenuto.

Dai tabulati risulta che per il M5s hanno votato sì Pino Cabras, Antonio Lombardo, Alvise Maniero, Dalila Nesci, Raphael Raduzzi, Andrea Vallascas e Giovanni Vianello. Si è astenuta Valentina Corneli.



Ultimo aggiornamento: 15:14

